Candles (SN31) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.626706 $ 0.626706 $ 0.626706 24 timer lav $ 0.660375 $ 0.660375 $ 0.660375 24 timer høy 24 timer lav $ 0.626706$ 0.626706 $ 0.626706 24 timer høy $ 0.660375$ 0.660375 $ 0.660375 All Time High $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 Laveste pris $ 0.559537$ 0.559537 $ 0.559537 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -2.23% Prisendring (7D) -4.55% Prisendring (7D) -4.55%

Candles (SN31) sanntidsprisen er $0.62946. I løpet av de siste 24 timene har SN31 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.626706 og et toppnivå på $ 0.660375, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN31 er $ 2.05, mens den rekordlave prisen er $ 0.559537.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN31 endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -2.23% over 24 timer og -4.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Candles (SN31) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Opplagsforsyning 2.65M 2.65M 2.65M Total forsyning 2,645,937.744498739 2,645,937.744498739 2,645,937.744498739

Nåværende markedsverdi på Candles er $ 1.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN31 er 2.65M, med en total tilgang på 2645937.744498739. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.66M.