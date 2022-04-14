camel (CAMEL) tokenomics
First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain .
Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright!
camel (CAMEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak camel (CAMEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet CAMEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange CAMEL tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CAMELs tokenomics, kan du utforske CAMEL tokenets livepris!
