camel (CAMEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00002721 24 timer høy $ 0.00003005 All Time High $ 0.00019545 Laveste pris $ 0.00001935 Prisendring (1H) +0.37% Prisendring (1D) +9.19% Prisendring (7D) +15.11%

camel (CAMEL) sanntidsprisen er $0.00002993. I løpet av de siste 24 timene har CAMEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002721 og et toppnivå på $ 0.00003005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAMEL er $ 0.00019545, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001935.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAMEL endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, +9.19% over 24 timer og +15.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

camel (CAMEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.96K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.96K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på camel er $ 29.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAMEL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.96K.