Caliber pris i dag

Sanntids Caliber (CAL50) pris i dag er $ 0.281683, med en 3.73% endring de siste 24 timene. Nåværende CAL50 til USD konverteringssats er $ 0.281683 per CAL50.

Caliber rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 28,168,031, med en sirkulerende forsyning på 100.00M CAL50. I løpet av de siste 24 timene CAL50 har den blitt handlet mellom $ 0.28168(laveste) og $ 0.292736 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.309508, mens tidenes laveste notering var $ 0.155988.

Kortsiktig har CAL50 beveget seg -1.13% i løpet av den siste timen og -2.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Caliber (CAL50) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.17M$ 28.17M $ 28.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.17M$ 28.17M $ 28.17M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Caliber er $ 28.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAL50 er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.17M.