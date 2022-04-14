Calaxy (CLXY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Calaxy (CLXY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Creator's Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator's Galaxy Ecosystem. The Creator's Galaxy is the world's first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator's Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator's Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf Offisiell nettside: https://www.calaxy.com/

Calaxy (CLXY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Calaxy (CLXY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 608.40K $ 608.40K $ 608.40K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 92.11M $ 92.11M $ 92.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M All-time high: $ 63,229,481 $ 63,229,481 $ 63,229,481 All-Time Low: $ 0.00567033 $ 0.00567033 $ 0.00567033 Nåværende pris: $ 0.0066054 $ 0.0066054 $ 0.0066054 Lær mer om Calaxy (CLXY) pris

Calaxy (CLXY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Calaxy (CLXY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLXY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLXY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLXYs tokenomics, kan du utforske CLXY tokenets livepris!

