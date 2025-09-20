Calaxy (CLXY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.007062 24 timer høy $ 0.00734267 All Time High $ 63,229,481 Laveste pris $ 0.00567033 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) -1.13% Prisendring (7D) -1.30%

Calaxy (CLXY) sanntidsprisen er $0.00722037. I løpet av de siste 24 timene har CLXY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.007062 og et toppnivå på $ 0.00734267, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLXY er $ 63,229,481, mens den rekordlave prisen er $ 0.00567033.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLXY endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -1.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Calaxy (CLXY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 665.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.22M Opplagsforsyning 92.11M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Calaxy er $ 665.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLXY er 92.11M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.22M.