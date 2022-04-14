CAIRE (CAIRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CAIRE (CAIRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CAIRE (CAIRE) Informasjon CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S Offisiell nettside: https://caire-onchain.io/

CAIRE (CAIRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CAIRE (CAIRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.89K $ 32.89K $ 32.89K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.89K $ 32.89K $ 32.89K All-time high: $ 0.00675754 $ 0.00675754 $ 0.00675754 All-Time Low: $ 0.00156104 $ 0.00156104 $ 0.00156104 Nåværende pris: $ 0.00156596 $ 0.00156596 $ 0.00156596 Lær mer om CAIRE (CAIRE) pris

CAIRE (CAIRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CAIRE (CAIRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAIRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAIRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAIREs tokenomics, kan du utforske CAIRE tokenets livepris!

CAIRE prisforutsigelse Vil du vite hvor CAIRE kan være på vei? Vår CAIRE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

