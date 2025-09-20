CAIRE (CAIRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00158413 $ 0.00158413 $ 0.00158413 24 timer lav $ 0.0016131 $ 0.0016131 $ 0.0016131 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00158413$ 0.00158413 $ 0.00158413 24 timer høy $ 0.0016131$ 0.0016131 $ 0.0016131 All Time High $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Laveste pris $ 0.00158413$ 0.00158413 $ 0.00158413 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.29% Prisendring (7D) -16.35% Prisendring (7D) -16.35%

CAIRE (CAIRE) sanntidsprisen er $0.00159093. I løpet av de siste 24 timene har CAIRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00158413 og et toppnivå på $ 0.0016131, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAIRE er $ 0.00675754, mens den rekordlave prisen er $ 0.00158413.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAIRE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.29% over 24 timer og -16.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CAIRE (CAIRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CAIRE er $ 33.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAIRE er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.41K.