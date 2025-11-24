Caesar pris i dag

Sanntids Caesar (CAESAR) pris i dag er $ 0.01312034, med en 0.48% endring de siste 24 timene. Nåværende CAESAR til USD konverteringssats er $ 0.01312034 per CAESAR.

Caesar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,119,716, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M CAESAR. I løpet av de siste 24 timene CAESAR har den blitt handlet mellom $ 0.01222308(laveste) og $ 0.01352103 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02986281, mens tidenes laveste notering var $ 0.00704573.

Kortsiktig har CAESAR beveget seg +1.64% i løpet av den siste timen og +56.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Caesar (CAESAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,894.3282098 999,999,894.3282098 999,999,894.3282098

Nåværende markedsverdi på Caesar er $ 13.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAESAR er 1000.00M, med en total tilgang på 999999894.3282098. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.12M.