CacheDrop pris i dag

Sanntids CacheDrop (CACHE) pris i dag er $ 0.00003255, med en 0.28% endring de siste 24 timene. Nåværende CACHE til USD konverteringssats er $ 0.00003255 per CACHE.

CacheDrop rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 32,403, med en sirkulerende forsyning på 999.88M CACHE. I løpet av de siste 24 timene CACHE har den blitt handlet mellom $ 0.00003231(laveste) og $ 0.00003348 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00014666, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002202.

Kortsiktig har CACHE beveget seg +0.67% i løpet av den siste timen og +46.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CacheDrop (CACHE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

