Bytecoin (BCN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.145166
$ 0.145166$ 0.145166

$ 0
$ 0$ 0

-6.91%

-10.27%

-3.10%

-3.10%

Bytecoin (BCN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BCN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCN er $ 0.145166, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCN endret seg med -6.91% i løpet av den siste timen, -10.27% over 24 timer og -3.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bytecoin (BCN) Markedsinformasjon

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

--
----

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

184.02B
184.02B 184.02B

184,066,828,814.0
184,066,828,814.0 184,066,828,814.0

Nåværende markedsverdi på Bytecoin er $ 4.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCN er 184.02B, med en total tilgang på 184066828814.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.61M.

Bytecoin (BCN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bytecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bytecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bytecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bytecoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-10.27%
30 dager$ 0+21.10%
60 dager$ 0+7.56%
90 dager$ 0--

Hva er Bytecoin (BCN)

Bytecoin is the first cryptocurrency created with CryptoNote technology. Bytecoin allows users to make absolutely anonymous money transfers through the CryptoNote algorithm. CryptoNote uses CryptoNote ring signatures to provide anonymous transactions and allows you to sign a message on behalf of a group. The signature only proves the message was created by someone from the group, but all the possible signers are indistinguishable from each other. Even if outgoing transactions are untraceable, everyone may still be able to see the payments received and thus determine one's income. By using a variation of the Diffie-Hellman exchange protocol, a receiver has multiple unique one-time addresses derived from his single public key. After funds are sent to these addresses they can only be redeemed by the receiver; and it would be impossible to cross-link these payments. As a primarily peer-to-peer (p2p) payment system, Bytecoin has many of the same use-cases as Bitcoin. Created in 2012, Bytecoin is one of the earliest developed cryptocurrencies. Until recently, the team behind the coin has kept themselves anonymous. Now, though, they’ve opened up multiple communication channels, removed some layers of anonymity, and even built several local communities. Bitcoin’s PoW consensus algorithm heavily favors miners that use powerful GPU and ASIC machines over those trying to mine with CPUs. This causes the network to centralize around the more powerful miners. Bytecoin attempts to close the gap between these two classes of miners with a new algorithm, Egalitarian Proof-of-Work (PoW). Egalitarian PoW uses a version of skrypt, a proof of work function similar to the hashcash function used by Bitcoin. The difference between the two is that scrypt isn’t memory bound. Because of this, you can produce highly efficient CPU mining rigs. GPUs will always be about 10 times more effective, though. The Bytecoin project has been fairly fractured since its inception in July 2012. Previously, several isolated teams worked on the project without seemingly communicating with each other. This led to numerous forks and versions of the coin. In July 2017, the team decided to change their image and provide more transparency to the community. The team still remains pseudo-anonymous by only providing names and headshots on their webpage – no bios or social media links. But, it’s tough to expect more from a project that’s focused on privacy. The team has been busy at work refactoring their code and are planning to release a new public API on February 6, 2018. They’ll also be entering the Asian, Middle East, and African markets throughout 2018.

Bytecoin (BCN) Ressurs

Bytecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bytecoin (BCN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bytecoin (BCN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bytecoin.

BCN til lokale valutaer

Bytecoin (BCN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bytecoin (BCN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bytecoin (BCN)

Hvor mye er Bytecoin (BCN) verdt i dag?
Live BCN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bytecoin?
Markedsverdien for BCN er $ 4.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCN?
Den sirkulerende forsyningen av BCN er 184.02B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCN ?
BCN oppnådde en ATH-pris på 0.145166 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCN?
BCN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BCN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCN er -- USD.
Vil BCN gå høyere i år?
BCN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Bytecoin (BCN) Viktige bransjeoppdateringer

