BVM pris i dag

Sanntids BVM (BVM) pris i dag er $ 0.01032758, med en 41.62% endring de siste 24 timene. Nåværende BVM til USD konverteringssats er $ 0.01032758 per BVM.

BVM rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 256,417, med en sirkulerende forsyning på 24.82M BVM. I løpet av de siste 24 timene BVM har den blitt handlet mellom $ 0.00729233(laveste) og $ 0.01105838 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.94, mens tidenes laveste notering var $ 0.00729233.

Kortsiktig har BVM beveget seg -0.32% i løpet av den siste timen og +5.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BVM (BVM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 256.42K$ 256.42K $ 256.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 24.82M 24.82M 24.82M Total forsyning 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Nåværende markedsverdi på BVM er $ 256.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BVM er 24.82M, med en total tilgang på 99741589.87. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.