Burrow (BRRR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00240952 $ 0.00240952 $ 0.00240952 24 timer lav $ 0.00257076 $ 0.00257076 $ 0.00257076 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00240952$ 0.00240952 $ 0.00240952 24 timer høy $ 0.00257076$ 0.00257076 $ 0.00257076 All Time High $ 0.02004956$ 0.02004956 $ 0.02004956 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.84% Prisendring (7D) +7.63% Prisendring (7D) +7.63%

Burrow (BRRR) sanntidsprisen er $0.00243583. I løpet av de siste 24 timene har BRRR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00240952 og et toppnivå på $ 0.00257076, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRRR er $ 0.02004956, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRRR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.84% over 24 timer og +7.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Burrow (BRRR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Opplagsforsyning 606.22M 606.22M 606.22M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Burrow er $ 1.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRRR er 606.22M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.44M.