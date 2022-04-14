Built Different (BUILT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Built Different (BUILT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Built Different (BUILT) Informasjon Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits. Offisiell nettside: https://builtdifferents.vercel.app/ Kjøp BUILT nå!

Built Different (BUILT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Built Different (BUILT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.97K $ 23.97K $ 23.97K Total forsyning: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Sirkulerende forsyning: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.97K $ 23.97K $ 23.97K All-time high: $ 0.00539371 $ 0.00539371 $ 0.00539371 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Built Different (BUILT) pris

Built Different (BUILT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Built Different (BUILT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUILT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUILT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUILTs tokenomics, kan du utforske BUILT tokenets livepris!

