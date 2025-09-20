Dagens Built Different livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BUILT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUILT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Built Different livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BUILT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUILT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BUILT

BUILT Prisinformasjon

BUILT Offisiell nettside

BUILT tokenomics

BUILT Prisprognose

Built Different Pris (BUILT)

1 BUILT til USD livepris:

--
----
-2.80%1D
Built Different (BUILT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:47:29 (UTC+8)

Built Different (BUILT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00539371
$ 0.00539371$ 0.00539371

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

-1.83%

-3.59%

-3.59%

Built Different (BUILT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUILT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUILT er $ 0.00539371, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUILT endret seg med +1.01% i løpet av den siste timen, -1.83% over 24 timer og -3.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Built Different (BUILT) Markedsinformasjon

$ 25.73K
$ 25.73K$ 25.73K

--
----

$ 25.73K
$ 25.73K$ 25.73K

998.26M
998.26M 998.26M

998,256,876.837522
998,256,876.837522 998,256,876.837522

Nåværende markedsverdi på Built Different er $ 25.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUILT er 998.26M, med en total tilgang på 998256876.837522. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.73K.

Built Different (BUILT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Built Different til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Built Different til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Built Different til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Built Different til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.83%
30 dager$ 0-21.14%
60 dager$ 0-29.08%
90 dager$ 0--

Hva er Built Different (BUILT)

Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Built Different (BUILT) Ressurs

Offisiell nettside

Built Different Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Built Different (BUILT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Built Different (BUILT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Built Different.

Sjekk Built Differentprisprognosen nå!

BUILT til lokale valutaer

Built Different (BUILT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Built Different (BUILT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUILT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Built Different (BUILT)

Hvor mye er Built Different (BUILT) verdt i dag?
Live BUILT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUILT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUILT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Built Different?
Markedsverdien for BUILT er $ 25.73K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUILT?
Den sirkulerende forsyningen av BUILT er 998.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUILT ?
BUILT oppnådde en ATH-pris på 0.00539371 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUILT?
BUILT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BUILT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUILT er -- USD.
Vil BUILT gå høyere i år?
BUILT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUILT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:47:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.