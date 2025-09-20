Built Different (BUILT) Prisinformasjon (USD)

Built Different (BUILT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUILT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUILT er $ 0.00539371, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUILT endret seg med +1.01% i løpet av den siste timen, -1.83% over 24 timer og -3.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Built Different (BUILT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.73K Opplagsforsyning 998.26M Total forsyning 998,256,876.837522

Nåværende markedsverdi på Built Different er $ 25.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUILT er 998.26M, med en total tilgang på 998256876.837522. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.73K.