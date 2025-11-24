Bubblebid pris i dag

Sanntids Bubblebid (BBB) pris i dag er $ 0.0003657, med en 2.57% endring de siste 24 timene. Nåværende BBB til USD konverteringssats er $ 0.0003657 per BBB.

Bubblebid rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,660.7, med en sirkulerende forsyning på 21.00M BBB. I løpet av de siste 24 timene BBB har den blitt handlet mellom $ 0.0003626(laveste) og $ 0.00038683 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01369516, mens tidenes laveste notering var $ 0.0003626.

Kortsiktig har BBB beveget seg +0.67% i løpet av den siste timen og -15.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bubblebid (BBB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bubblebid er $ 7.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBB er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.66K.