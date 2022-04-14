BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BTC Standard Hashrate Token (BTCST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Informasjon Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Offisiell nettside: https://www.1-b.tc/ Kjøp BTCST nå!

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BTC Standard Hashrate Token (BTCST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 307.45K $ 307.45K $ 307.45K Total forsyning: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 632.82K $ 632.82K $ 632.82K All-time high: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 All-Time Low: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 Nåværende pris: $ 0.04230304 $ 0.04230304 $ 0.04230304 Lær mer om BTC Standard Hashrate Token (BTCST) pris

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BTC Standard Hashrate Token (BTCST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCSTs tokenomics, kan du utforske BTCST tokenets livepris!

