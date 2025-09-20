Dagens BTC Standard Hashrate Token livepris er 0.03497382 USD. Spor prisoppdateringer for BTCST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BTC Standard Hashrate Token livepris er 0.03497382 USD. Spor prisoppdateringer for BTCST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.03497382
BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Live prisdiagram
BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) sanntidsprisen er $0.03497382. I løpet av de siste 24 timene har BTCST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03322977 og et toppnivå på $ 0.0350612, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCST er $ 91.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.01930527.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCST endret seg med +0.68% i løpet av den siste timen, +0.50% over 24 timer og +19.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BTC Standard Hashrate Token er $ 254.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCST er 7.29M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 524.61K.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BTC Standard Hashrate Token til USD ble $ +0.00017343.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BTC Standard Hashrate Token til USD ble $ +0.0043918164.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BTC Standard Hashrate Token til USD ble $ +0.0042945402.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BTC Standard Hashrate Token til USD ble $ +0.012287959133368526.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00017343+0.50%
30 dager$ +0.0043918164+12.56%
60 dager$ +0.0042945402+12.28%
90 dager$ +0.012287959133368526+54.17%

Hva er BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Ressurs

Offisiell nettside

BTC Standard Hashrate Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BTC Standard Hashrate Token (BTCST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BTC Standard Hashrate Token (BTCST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BTC Standard Hashrate Token.

Sjekk BTC Standard Hashrate Tokenprisprognosen nå!

BTCST til lokale valutaer

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BTC Standard Hashrate Token (BTCST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTCST tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Hvor mye er BTC Standard Hashrate Token (BTCST) verdt i dag?
Live BTCST prisen i USD er 0.03497382 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTCST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTCST til USD er $ 0.03497382. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BTC Standard Hashrate Token?
Markedsverdien for BTCST er $ 254.88K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTCST?
Den sirkulerende forsyningen av BTCST er 7.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTCST ?
BTCST oppnådde en ATH-pris på 91.94 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTCST?
BTCST så en ATL-pris på 0.01930527 USD.
Hva er handelsvolumet til BTCST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTCST er -- USD.
Vil BTCST gå høyere i år?
BTCST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTCST prisprognosen for en mer grundig analyse.
BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

