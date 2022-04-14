BROT (BROT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BROT (BROT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BROT (BROT) Informasjon Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations. Offisiell nettside: https://blockrot.com

BROT (BROT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BROT (BROT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 72.39K $ 72.39K $ 72.39K Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 72.39K $ 72.39K $ 72.39K All-time high: $ 0.00667046 $ 0.00667046 $ 0.00667046 All-Time Low: $ 0.00005871 $ 0.00005871 $ 0.00005871 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BROT (BROT) pris

BROT (BROT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BROT (BROT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BROT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BROT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROTs tokenomics, kan du utforske BROT tokenets livepris!

BROT prisforutsigelse Vil du vite hvor BROT kan være på vei? Vår BROT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

