BROT (BROT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007706 $ 0.00007706 $ 0.00007706 24 timer lav $ 0.00008013 $ 0.00008013 $ 0.00008013 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007706$ 0.00007706 $ 0.00007706 24 timer høy $ 0.00008013$ 0.00008013 $ 0.00008013 All Time High $ 0.00667046$ 0.00667046 $ 0.00667046 Laveste pris $ 0.00005871$ 0.00005871 $ 0.00005871 Prisendring (1H) -0.44% Prisendring (1D) -2.50% Prisendring (7D) -5.11% Prisendring (7D) -5.11%

BROT (BROT) sanntidsprisen er $0.00007811. I løpet av de siste 24 timene har BROT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007706 og et toppnivå på $ 0.00008013, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BROT er $ 0.00667046, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005871.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BROT endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -5.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BROT (BROT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 78.45K$ 78.45K $ 78.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 78.45K$ 78.45K $ 78.45K Opplagsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Total forsyning 999,912,422.53168 999,912,422.53168 999,912,422.53168

Nåværende markedsverdi på BROT er $ 78.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BROT er 999.91M, med en total tilgang på 999912422.53168. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 78.45K.