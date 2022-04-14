Brian (BRIAN) tokenomics

Brian (BRIAN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Brian (BRIAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Brian (BRIAN) Informasjon

Who is Brian?

Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett.

What will the token be used for?

The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project.

What is the supply of Brian?

The total supply of Brian is 1 billion

Where can I buy Brian?

Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

Offisiell nettside:
https://brianarmbase.com/

Brian (BRIAN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brian (BRIAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
Total forsyning:
$ 972.03M
$ 972.03M$ 972.03M
Sirkulerende forsyning:
$ 972.03M
$ 972.03M$ 972.03M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
All-time high:
$ 0.00823332
$ 0.00823332$ 0.00823332
All-Time Low:
$ 0.00029079
$ 0.00029079$ 0.00029079
Nåværende pris:
$ 0.00208641
$ 0.00208641$ 0.00208641

Brian (BRIAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Brian (BRIAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BRIAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BRIAN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BRIANs tokenomics, kan du utforske BRIAN tokenets livepris!

BRIAN prisforutsigelse

Vil du vite hvor BRIAN kan være på vei? Vår BRIAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.