Brian (BRIAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Brian (BRIAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Brian (BRIAN) Informasjon Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Offisiell nettside: https://brianarmbase.com/ Kjøp BRIAN nå!

Brian (BRIAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brian (BRIAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Total forsyning: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M Sirkulerende forsyning: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M All-time high: $ 0.00823332 $ 0.00823332 $ 0.00823332 All-Time Low: $ 0.00029079 $ 0.00029079 $ 0.00029079 Nåværende pris: $ 0.00208641 $ 0.00208641 $ 0.00208641 Lær mer om Brian (BRIAN) pris

Brian (BRIAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brian (BRIAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRIAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRIAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRIANs tokenomics, kan du utforske BRIAN tokenets livepris!

BRIAN prisforutsigelse Vil du vite hvor BRIAN kan være på vei? Vår BRIAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRIAN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!