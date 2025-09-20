Brian (BRIAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00223133 $ 0.00223133 $ 0.00223133 24 timer lav $ 0.00243129 $ 0.00243129 $ 0.00243129 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00223133$ 0.00223133 $ 0.00223133 24 timer høy $ 0.00243129$ 0.00243129 $ 0.00243129 All Time High $ 0.00823332$ 0.00823332 $ 0.00823332 Laveste pris $ 0.00029079$ 0.00029079 $ 0.00029079 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -6.63% Prisendring (7D) -16.65% Prisendring (7D) -16.65%

Brian (BRIAN) sanntidsprisen er $0.0022355. I løpet av de siste 24 timene har BRIAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00223133 og et toppnivå på $ 0.00243129, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRIAN er $ 0.00823332, mens den rekordlave prisen er $ 0.00029079.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRIAN endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -6.63% over 24 timer og -16.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brian (BRIAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Opplagsforsyning 972.03M 972.03M 972.03M Total forsyning 972,025,796.487458 972,025,796.487458 972,025,796.487458

Nåværende markedsverdi på Brian er $ 2.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRIAN er 972.03M, med en total tilgang på 972025796.487458. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.17M.