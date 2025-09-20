Dagens Brian livepris er 0.0022355 USD. Spor prisoppdateringer for BRIAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRIAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Brian livepris er 0.0022355 USD. Spor prisoppdateringer for BRIAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRIAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Brian (BRIAN) Prisinformasjon (USD)

Brian (BRIAN) sanntidsprisen er $0.0022355. I løpet av de siste 24 timene har BRIAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00223133 og et toppnivå på $ 0.00243129, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRIAN er $ 0.00823332, mens den rekordlave prisen er $ 0.00029079.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRIAN endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -6.63% over 24 timer og -16.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Brian er $ 2.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRIAN er 972.03M, med en total tilgang på 972025796.487458. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.17M.

Brian (BRIAN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Brian til USD ble $ -0.000158793489666184.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Brian til USD ble $ -0.0010430811.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Brian til USD ble $ -0.0008576102.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Brian til USD ble $ +0.0007110683661889663.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000158793489666184-6.63%
30 dager$ -0.0010430811-46.65%
60 dager$ -0.0008576102-38.36%
90 dager$ +0.0007110683661889663+46.64%

Hva er Brian (BRIAN)

Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Å forstå tokenomics bak Brian (BRIAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRIAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Brian (BRIAN)

Hvor mye er Brian (BRIAN) verdt i dag?
Live BRIAN prisen i USD er 0.0022355 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRIAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRIAN til USD er $ 0.0022355. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Brian?
Markedsverdien for BRIAN er $ 2.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRIAN?
Den sirkulerende forsyningen av BRIAN er 972.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRIAN ?
BRIAN oppnådde en ATH-pris på 0.00823332 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRIAN?
BRIAN så en ATL-pris på 0.00029079 USD.
Hva er handelsvolumet til BRIAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRIAN er -- USD.
Vil BRIAN gå høyere i år?
BRIAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRIAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
