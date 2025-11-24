Brewski pris i dag

Sanntids Brewski (BREWSKI) pris i dag er --, med en 2.66% endring de siste 24 timene. Nåværende BREWSKI til USD konverteringssats er -- per BREWSKI.

Brewski rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,155.34, med en sirkulerende forsyning på 998.78M BREWSKI. I løpet av de siste 24 timene BREWSKI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00277218, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BREWSKI beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og +1.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Brewski (BREWSKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.16K$ 12.16K $ 12.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.16K$ 12.16K $ 12.16K Opplagsforsyning 998.78M 998.78M 998.78M Total forsyning 998,775,124.041596 998,775,124.041596 998,775,124.041596

