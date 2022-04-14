BreadHeads (CRUMBS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BreadHeads (CRUMBS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BreadHeads (CRUMBS) Informasjon Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value. Offisiell nettside: https://breadheads.io/ Kjøp CRUMBS nå!

BreadHeads (CRUMBS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BreadHeads (CRUMBS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 103.76K $ 103.76K $ 103.76K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.76K $ 103.76K $ 103.76K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010377 $ 0.00010377 $ 0.00010377 Lær mer om BreadHeads (CRUMBS) pris

BreadHeads (CRUMBS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BreadHeads (CRUMBS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRUMBS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRUMBS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRUMBSs tokenomics, kan du utforske CRUMBS tokenets livepris!

CRUMBS prisforutsigelse Vil du vite hvor CRUMBS kan være på vei? Vår CRUMBS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRUMBS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!