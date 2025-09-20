Bread (BREAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 2.79 24 timer høy $ 2.98 All Time High $ 9.48 Laveste pris $ 1.63 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -4.88% Prisendring (7D) +1.74%

Bread (BREAD) sanntidsprisen er $2.83. I løpet av de siste 24 timene har BREAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.79 og et toppnivå på $ 2.98, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREAD er $ 9.48, mens den rekordlave prisen er $ 1.63.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREAD endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -4.88% over 24 timer og +1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bread (BREAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.07M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.07M Opplagsforsyning 1.09M Total forsyning 1,088,631.136321532

Nåværende markedsverdi på Bread er $ 3.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREAD er 1.09M, med en total tilgang på 1088631.136321532. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.07M.