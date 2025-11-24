Brain pris i dag

Sanntids Brain (SN90) pris i dag er $ 0.563613, med en 12.76% endring de siste 24 timene. Nåværende SN90 til USD konverteringssats er $ 0.563613 per SN90.

Brain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 310,748, med en sirkulerende forsyning på 549.68K SN90. I løpet av de siste 24 timene SN90 har den blitt handlet mellom $ 0.499822(laveste) og $ 0.569519 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.952517, mens tidenes laveste notering var $ 0.316266.

Kortsiktig har SN90 beveget seg +1.61% i løpet av den siste timen og -8.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Brain (SN90) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 310.75K$ 310.75K $ 310.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 310.75K$ 310.75K $ 310.75K Opplagsforsyning 549.68K 549.68K 549.68K Total forsyning 549,680.0 549,680.0 549,680.0

Nåværende markedsverdi på Brain er $ 310.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN90 er 549.68K, med en total tilgang på 549680.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 310.75K.