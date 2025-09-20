Boshi (BOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00640556$ 0.00640556 $ 0.00640556 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -2.37% Prisendring (7D) -10.32% Prisendring (7D) -10.32%

Boshi (BOSHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOSHI er $ 0.00640556, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOSHI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.37% over 24 timer og -10.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boshi (BOSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Opplagsforsyning 985.00M 985.00M 985.00M Total forsyning 984,998,976.83 984,998,976.83 984,998,976.83

Nåværende markedsverdi på Boshi er $ 71.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOSHI er 985.00M, med en total tilgang på 984998976.83. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.81K.