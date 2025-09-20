Dagens Boshi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOSHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOSHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Boshi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOSHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOSHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOSHI

BOSHI Prisinformasjon

BOSHI Offisiell nettside

BOSHI tokenomics

BOSHI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Boshi Logo

Boshi Pris (BOSHI)

Ikke oppført

1 BOSHI til USD livepris:

--
----
-2.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Boshi (BOSHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:28:01 (UTC+8)

Boshi (BOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00640556
$ 0.00640556$ 0.00640556

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-2.37%

-10.32%

-10.32%

Boshi (BOSHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOSHI er $ 0.00640556, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOSHI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.37% over 24 timer og -10.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boshi (BOSHI) Markedsinformasjon

$ 71.81K
$ 71.81K$ 71.81K

--
----

$ 71.81K
$ 71.81K$ 71.81K

985.00M
985.00M 985.00M

984,998,976.83
984,998,976.83 984,998,976.83

Nåværende markedsverdi på Boshi er $ 71.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOSHI er 985.00M, med en total tilgang på 984998976.83. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.81K.

Boshi (BOSHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Boshi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Boshi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Boshi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Boshi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.37%
30 dager$ 0-33.16%
60 dager$ 0-36.30%
90 dager$ 0--

Hva er Boshi (BOSHI)

Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Boshi (BOSHI) Ressurs

Offisiell nettside

Boshi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Boshi (BOSHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Boshi (BOSHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Boshi.

Sjekk Boshiprisprognosen nå!

BOSHI til lokale valutaer

Boshi (BOSHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Boshi (BOSHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOSHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Boshi (BOSHI)

Hvor mye er Boshi (BOSHI) verdt i dag?
Live BOSHI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOSHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOSHI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Boshi?
Markedsverdien for BOSHI er $ 71.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOSHI?
Den sirkulerende forsyningen av BOSHI er 985.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOSHI ?
BOSHI oppnådde en ATH-pris på 0.00640556 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOSHI?
BOSHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BOSHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOSHI er -- USD.
Vil BOSHI gå høyere i år?
BOSHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOSHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:28:01 (UTC+8)

Boshi (BOSHI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.