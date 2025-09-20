Bork (BORK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001953 24 timer høy $ 0.0000205 All Time High $ 0.00212404 Laveste pris $ 0.00001444 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -1.85% Prisendring (7D) -2.80%

Bork (BORK) sanntidsprisen er $0.00001993. I løpet av de siste 24 timene har BORK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001953 og et toppnivå på $ 0.0000205, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BORK er $ 0.00212404, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001444.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BORK endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.85% over 24 timer og -2.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bork (BORK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 199.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 199.09K Opplagsforsyning 9.99B Total forsyning 9,989,543,584.319782

Nåværende markedsverdi på Bork er $ 199.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORK er 9.99B, med en total tilgang på 9989543584.319782. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 199.09K.