BORA (BORA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.087242 $ 0.087242 $ 0.087242 24 timer lav $ 0.089189 $ 0.089189 $ 0.089189 24 timer høy 24 timer lav $ 0.087242$ 0.087242 $ 0.087242 24 timer høy $ 0.089189$ 0.089189 $ 0.089189 All Time High $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Laveste pris $ 0.00482732$ 0.00482732 $ 0.00482732 Prisendring (1H) -0.71% Prisendring (1D) -1.90% Prisendring (7D) -3.35% Prisendring (7D) -3.35%

BORA (BORA) sanntidsprisen er $0.087389. I løpet av de siste 24 timene har BORA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.087242 og et toppnivå på $ 0.089189, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BORA er $ 1.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.00482732.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BORA endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -1.90% over 24 timer og -3.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BORA (BORA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 100.75M$ 100.75M $ 100.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 105.39M$ 105.39M $ 105.39M Opplagsforsyning 1.15B 1.15B 1.15B Total forsyning 1,205,750,000.0 1,205,750,000.0 1,205,750,000.0

Nåværende markedsverdi på BORA er $ 100.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORA er 1.15B, med en total tilgang på 1205750000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 105.39M.