Booshi (BOOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004343 $ 0.00004343 $ 0.00004343 24 timer lav $ 0.00004397 $ 0.00004397 $ 0.00004397 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004343$ 0.00004343 $ 0.00004343 24 timer høy $ 0.00004397$ 0.00004397 $ 0.00004397 All Time High $ 0.0005311$ 0.0005311 $ 0.0005311 Laveste pris $ 0.00004314$ 0.00004314 $ 0.00004314 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) +0.64% Prisendring (7D) -19.18% Prisendring (7D) -19.18%

Booshi (BOOSHI) sanntidsprisen er $0.00004378. I løpet av de siste 24 timene har BOOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004343 og et toppnivå på $ 0.00004397, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOOSHI er $ 0.0005311, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004314.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOOSHI endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +0.64% over 24 timer og -19.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Booshi (BOOSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 437.71K$ 437.71K $ 437.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 437.71K$ 437.71K $ 437.71K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 9,999,950,200.0 9,999,950,200.0 9,999,950,200.0

Nåværende markedsverdi på Booshi er $ 437.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOOSHI er 10.00B, med en total tilgang på 9999950200.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 437.71K.