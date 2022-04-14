Booshi (BOOSHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Booshi (BOOSHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Booshi (BOOSHI) Informasjon Booshi is a unique memecoin with its own ecosystem, combining the playful energy of a Shiba Inu with a ghostly twist! Built on the Base network, Booshi is backed by a passionate community and an experienced team. $Booshi opens the doors to Booshi Survivors, a survivors 2d game available for mobile and browser where users can mint NFTs and level them up, participating in tournaments with weekly and monthly prizes! Offisiell nettside: https://www.booshi.io Kjøp BOOSHI nå!

Booshi (BOOSHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Booshi (BOOSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 412.68K $ 412.68K $ 412.68K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 412.68K $ 412.68K $ 412.68K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Booshi (BOOSHI) pris

Booshi (BOOSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Booshi (BOOSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOOSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOOSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOOSHIs tokenomics, kan du utforske BOOSHI tokenets livepris!

BOOSHI prisforutsigelse Vil du vite hvor BOOSHI kan være på vei? Vår BOOSHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOOSHI tokenets prisforutsigelse nå!

