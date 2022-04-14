BOOKUSD (BUD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOOKUSD (BUD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOOKUSD (BUD) Informasjon BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health. Offisiell nettside: https://www.bookusd.com Kjøp BUD nå!

BOOKUSD (BUD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOOKUSD (BUD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.72K $ 69.72K $ 69.72K Total forsyning: $ 67.97K $ 67.97K $ 67.97K Sirkulerende forsyning: $ 67.97K $ 67.97K $ 67.97K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.72K $ 69.72K $ 69.72K All-time high: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 All-Time Low: $ 0.859142 $ 0.859142 $ 0.859142 Nåværende pris: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Lær mer om BOOKUSD (BUD) pris

BOOKUSD (BUD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOOKUSD (BUD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUDs tokenomics, kan du utforske BUD tokenets livepris!

