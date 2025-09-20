BOOKUSD (BUD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 24 timer lav $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 24 timer høy 24 timer lav $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 24 timer høy $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 All Time High $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Laveste pris $ 0.859142$ 0.859142 $ 0.859142 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +1.55% Prisendring (7D) +5.70% Prisendring (7D) +5.70%

BOOKUSD (BUD) sanntidsprisen er $1.085. I løpet av de siste 24 timene har BUD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.067 og et toppnivå på $ 1.087, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUD er $ 1.9, mens den rekordlave prisen er $ 0.859142.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUD endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +1.55% over 24 timer og +5.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOOKUSD (BUD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.97K$ 73.97K $ 73.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.97K$ 73.97K $ 73.97K Opplagsforsyning 68.14K 68.14K 68.14K Total forsyning 68,144.64625129134 68,144.64625129134 68,144.64625129134

Nåværende markedsverdi på BOOKUSD er $ 73.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUD er 68.14K, med en total tilgang på 68144.64625129134. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.97K.