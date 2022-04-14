Bonsai Token (BONSAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bonsai Token (BONSAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bonsai Token (BONSAI) Informasjon Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Offisiell nettside: https://onbons.ai Teknisk dokument: https://onbons.ai/whitepaper.pdf Kjøp BONSAI nå!

Bonsai Token (BONSAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bonsai Token (BONSAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.35K $ 25.35K $ 25.35K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 405.76M $ 405.76M $ 405.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.48K $ 62.48K $ 62.48K All-time high: $ 0.138541 $ 0.138541 $ 0.138541 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bonsai Token (BONSAI) pris

Bonsai Token (BONSAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bonsai Token (BONSAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONSAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONSAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONSAIs tokenomics, kan du utforske BONSAI tokenets livepris!

BONSAI prisforutsigelse Vil du vite hvor BONSAI kan være på vei? Vår BONSAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BONSAI tokenets prisforutsigelse nå!

