Bonsai Token (BONSAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006045 $ 0.00006045 $ 0.00006045 24 timer lav $ 0.00009644 $ 0.00009644 $ 0.00009644 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006045$ 0.00006045 $ 0.00006045 24 timer høy $ 0.00009644$ 0.00009644 $ 0.00009644 All Time High $ 0.138541$ 0.138541 $ 0.138541 Laveste pris $ 0.00000173$ 0.00000173 $ 0.00000173 Prisendring (1H) +1.50% Prisendring (1D) -9.60% Prisendring (7D) -30.83% Prisendring (7D) -30.83%

Bonsai Token (BONSAI) sanntidsprisen er $0.00008541. I løpet av de siste 24 timene har BONSAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006045 og et toppnivå på $ 0.00009644, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONSAI er $ 0.138541, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONSAI endret seg med +1.50% i løpet av den siste timen, -9.60% over 24 timer og -30.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonsai Token (BONSAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.66K$ 34.66K $ 34.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.41K$ 85.41K $ 85.41K Opplagsforsyning 405.76M 405.76M 405.76M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bonsai Token er $ 34.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONSAI er 405.76M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.41K.