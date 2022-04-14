Bolt (BOLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bolt (BOLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bolt (BOLT) Informasjon Solana traditionally has many rugs and Bolt's launch embodies the essence of bringing energy, trust, and community outreach back to Solana. See what Bolt is about below. Bolt is a streak of pure lightning given life a fast, lovable, and fearless guardian born from the Stormcore, the heart of the magical realm known as Cloudspire. Glowing with raw energy, Bolt moves faster than the eye can track, a living current that surges through the skies, rivers, and hidden realms. His mission is simple but powerful: protect the Cloudspire from the shadows that seek to consume it. This isn’t just a character it’s a movement. The Bolt community carries his energy into the digital realm, spreading light, speed, and fun while standing against the “Nullis” of the crypto world fear, doubt, and negativity. The Bolt ecosystem is built for community raids, high-energy engagement, and a long-term journey toward building one of the most iconic meme coins on the Solana chain. Offisiell nettside: https://boltonsol.dev Kjøp BOLT nå!

Bolt (BOLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bolt (BOLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 915.70K $ 915.70K $ 915.70K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 915.70K $ 915.70K $ 915.70K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018314 $ 0.00018314 $ 0.00018314 Lær mer om Bolt (BOLT) pris

Bolt (BOLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bolt (BOLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOLTs tokenomics, kan du utforske BOLT tokenets livepris!

BOLT prisforutsigelse Vil du vite hvor BOLT kan være på vei? Vår BOLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOLT tokenets prisforutsigelse nå!

