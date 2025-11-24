Hva er SCANAI

Body Scan AI (SCANAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Body Scan AI (SCANAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 239.68K $ 239.68K $ 239.68K Total forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Sirkulerende forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 239.68K $ 239.68K $ 239.68K All-time high: $ 0.00276659 $ 0.00276659 $ 0.00276659 All-Time Low: $ 0.00020619 $ 0.00020619 $ 0.00020619 Nåværende pris: $ 0.00023823 $ 0.00023823 $ 0.00023823 Lær mer om Body Scan AI (SCANAI) pris Kjøp SCANAI nå!

Body Scan AI (SCANAI) Informasjon Offisiell nettside: https://bodyscanai.io/

Body Scan AI (SCANAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Body Scan AI (SCANAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCANAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCANAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCANAIs tokenomics, kan du utforske SCANAI tokenets livepris!

SCANAI prisforutsigelse Vil du vite hvor SCANAI kan være på vei? Vår SCANAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCANAI tokenets prisforutsigelse nå!

