Sanntids Body Scan AI (SCANAI) pris i dag er $ 0.00023966, med en 2.96% endring de siste 24 timene. Nåværende SCANAI til USD konverteringssats er $ 0.00023966 per SCANAI.

Body Scan AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 239,887, med en sirkulerende forsyning på 999.85M SCANAI. I løpet av de siste 24 timene SCANAI har den blitt handlet mellom $ 0.00023235(laveste) og $ 0.00024476 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00276659, mens tidenes laveste notering var $ 0.00020619.

Kortsiktig har SCANAI beveget seg -0.82% i løpet av den siste timen og -13.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Body Scan AI (SCANAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 239.89K$ 239.89K $ 239.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 239.89K$ 239.89K $ 239.89K Opplagsforsyning 999.85M 999.85M 999.85M Total forsyning 999,851,158.507039 999,851,158.507039 999,851,158.507039

Nåværende markedsverdi på Body Scan AI er $ 239.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCANAI er 999.85M, med en total tilgang på 999851158.507039. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 239.89K.