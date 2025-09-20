Bobby (BOBBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000427 $ 0.0000427 $ 0.0000427 24 timer lav $ 0.00004348 $ 0.00004348 $ 0.00004348 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000427$ 0.0000427 $ 0.0000427 24 timer høy $ 0.00004348$ 0.00004348 $ 0.00004348 All Time High $ 0.00560225$ 0.00560225 $ 0.00560225 Laveste pris $ 0.00001891$ 0.00001891 $ 0.00001891 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.52% Prisendring (7D) -2.29% Prisendring (7D) -2.29%

Bobby (BOBBY) sanntidsprisen er $0.00004348. I løpet av de siste 24 timene har BOBBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000427 og et toppnivå på $ 0.00004348, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOBBY er $ 0.00560225, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001891.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOBBY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og -2.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bobby (BOBBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.48K$ 43.48K $ 43.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.48K$ 43.48K $ 43.48K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,982,747.0 999,982,747.0 999,982,747.0

Nåværende markedsverdi på Bobby er $ 43.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOBBY er 999.98M, med en total tilgang på 999982747.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.48K.