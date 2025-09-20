Dagens Bobby livepris er 0.00004348 USD. Spor prisoppdateringer for BOBBY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOBBY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bobby livepris er 0.00004348 USD. Spor prisoppdateringer for BOBBY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOBBY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOBBY

BOBBY Prisinformasjon

BOBBY Offisiell nettside

BOBBY tokenomics

BOBBY Prisprognose

Bobby Pris (BOBBY)

1 BOBBY til USD livepris:

+0.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Bobby (BOBBY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:45:56 (UTC+8)

Bobby (BOBBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.52%

-2.29%

-2.29%

Bobby (BOBBY) sanntidsprisen er $0.00004348. I løpet av de siste 24 timene har BOBBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000427 og et toppnivå på $ 0.00004348, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOBBY er $ 0.00560225, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001891.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOBBY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og -2.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bobby (BOBBY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Bobby er $ 43.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOBBY er 999.98M, med en total tilgang på 999982747.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.48K.

Bobby (BOBBY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bobby til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bobby til USD ble $ +0.0000064020.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bobby til USD ble $ -0.0000003112.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bobby til USD ble $ +0.000013507674761380408.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.52%
30 dager$ +0.0000064020+14.72%
60 dager$ -0.0000003112-0.71%
90 dager$ +0.000013507674761380408+45.07%

Hva er Bobby (BOBBY)

so tiny, yet so cute

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bobby (BOBBY) Ressurs

Offisiell nettside

Bobby Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bobby (BOBBY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bobby (BOBBY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bobby.

Sjekk Bobbyprisprognosen nå!

BOBBY til lokale valutaer

Bobby (BOBBY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bobby (BOBBY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOBBY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bobby (BOBBY)

Hvor mye er Bobby (BOBBY) verdt i dag?
Live BOBBY prisen i USD er 0.00004348 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOBBY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOBBY til USD er $ 0.00004348. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bobby?
Markedsverdien for BOBBY er $ 43.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOBBY?
Den sirkulerende forsyningen av BOBBY er 999.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOBBY ?
BOBBY oppnådde en ATH-pris på 0.00560225 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOBBY?
BOBBY så en ATL-pris på 0.00001891 USD.
Hva er handelsvolumet til BOBBY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOBBY er -- USD.
Vil BOBBY gå høyere i år?
BOBBY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOBBY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:45:56 (UTC+8)

Bobby (BOBBY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.