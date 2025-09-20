Blue Chip (BLUECHIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01671127$ 0.01671127 $ 0.01671127 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -10.31% Prisendring (1D) -44.99% Prisendring (7D) -70.91% Prisendring (7D) -70.91%

Blue Chip (BLUECHIP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLUECHIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLUECHIP er $ 0.01671127, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLUECHIP endret seg med -10.31% i løpet av den siste timen, -44.99% over 24 timer og -70.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blue Chip (BLUECHIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 390.47K$ 390.47K $ 390.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 390.47K$ 390.47K $ 390.47K Opplagsforsyning 999.54M 999.54M 999.54M Total forsyning 999,536,833.147979 999,536,833.147979 999,536,833.147979

Nåværende markedsverdi på Blue Chip er $ 390.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLUECHIP er 999.54M, med en total tilgang på 999536833.147979. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 390.47K.