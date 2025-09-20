Blu ($BLU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00214781 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.67% Prisendring (1D) +3.40% Prisendring (7D) +1.32%

Blu ($BLU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BLU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BLU er $ 0.00214781, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BLU endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, +3.40% over 24 timer og +1.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blu ($BLU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.20K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Blu er $ 15.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BLU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.20K.