BlockTrader365 pris i dag

Sanntids BlockTrader365 (BT365) pris i dag er $ 0.03054545, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende BT365 til USD konverteringssats er $ 0.03054545 per BT365.

BlockTrader365 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,054,563, med en sirkulerende forsyning på 100.00M BT365. I løpet av de siste 24 timene BT365 har den blitt handlet mellom $ 0.03054545(laveste) og $ 0.03118167 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04230719, mens tidenes laveste notering var $ 0.01739058.

Kortsiktig har BT365 beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -2.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BlockTrader365 (BT365) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlockTrader365 er $ 3.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BT365 er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.05M.