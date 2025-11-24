Hva er BT365

BlockTrader365 (BT365) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlockTrader365 (BT365), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlockTrader365 (BT365) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlockTrader365 (BT365), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M All-time high: $ 0.04230719 $ 0.04230719 $ 0.04230719 All-Time Low: $ 0.01739058 $ 0.01739058 $ 0.01739058 Nåværende pris: $ 0.03053675 $ 0.03053675 $ 0.03053675 Lær mer om BlockTrader365 (BT365) pris Kjøp BT365 nå!

BlockTrader365 (BT365) Informasjon Offisiell nettside: https://blocktrader365.com/app Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1s8H7_eFZh6P23MAN2RfkSYLwEywEv_s4/view?usp=sharing

BlockTrader365 (BT365) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlockTrader365 (BT365) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BT365 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BT365 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BT365s tokenomics, kan du utforske BT365 tokenets livepris!

BT365 prisforutsigelse Vil du vite hvor BT365 kan være på vei? Vår BT365 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BT365 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!