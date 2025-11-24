BlockMind pris i dag

Sanntids BlockMind (BMIND) pris i dag er $ 0.00000309, med en 0.62% endring de siste 24 timene. Nåværende BMIND til USD konverteringssats er $ 0.00000309 per BMIND.

BlockMind rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 309,719, med en sirkulerende forsyning på 100.00B BMIND. I løpet av de siste 24 timene BMIND har den blitt handlet mellom $ 0.00000308(laveste) og $ 0.00000316 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000744, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000306.

Kortsiktig har BMIND beveget seg -1.29% i løpet av den siste timen og -21.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BlockMind (BMIND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 309.72K$ 309.72K $ 309.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 309.72K$ 309.72K $ 309.72K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

