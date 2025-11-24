BlockAI pris i dag

Sanntids BlockAI (BAI) pris i dag er $ 0.062097, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BAI til USD konverteringssats er $ 0.062097 per BAI.

BlockAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 41,602, med en sirkulerende forsyning på 669.96K BAI. I løpet av de siste 24 timene BAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.5, mens tidenes laveste notering var $ 0.061623.

Kortsiktig har BAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -41.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BlockAI (BAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.60K$ 41.60K $ 41.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 372.58K$ 372.58K $ 372.58K Opplagsforsyning 669.96K 669.96K 669.96K Total forsyning 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

