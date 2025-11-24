blai pris i dag

Sanntids blai (BLAI) pris i dag er $ 0.0004634, med en 2.20% endring de siste 24 timene. Nåværende BLAI til USD konverteringssats er $ 0.0004634 per BLAI.

blai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 359,138, med en sirkulerende forsyning på 775.00M BLAI. I løpet av de siste 24 timene BLAI har den blitt handlet mellom $ 0.00044521(laveste) og $ 0.00046342 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01077165, mens tidenes laveste notering var $ 0.00040509.

Kortsiktig har BLAI beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -19.74% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

blai (BLAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 359.14K$ 359.14K $ 359.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 463.40K$ 463.40K $ 463.40K Opplagsforsyning 775.00M 775.00M 775.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

