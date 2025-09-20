BitMind (SN34) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 24 timer lav $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 24 timer høy 24 timer lav $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 24 timer høy $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 All Time High $ 11.75$ 11.75 $ 11.75 Laveste pris $ 5.63$ 5.63 $ 5.63 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) -2.67% Prisendring (7D) -1.88% Prisendring (7D) -1.88%

BitMind (SN34) sanntidsprisen er $6.77. I løpet av de siste 24 timene har SN34 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.71 og et toppnivå på $ 6.96, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN34 er $ 11.75, mens den rekordlave prisen er $ 5.63.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN34 endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -2.67% over 24 timer og -1.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitMind (SN34) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.42M$ 16.42M $ 16.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.42M$ 16.42M $ 16.42M Opplagsforsyning 2.43M 2.43M 2.43M Total forsyning 2,427,602.45524366 2,427,602.45524366 2,427,602.45524366

Nåværende markedsverdi på BitMind er $ 16.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN34 er 2.43M, med en total tilgang på 2427602.45524366. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.42M.