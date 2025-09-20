BitMart (BMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.312478 $ 0.312478 $ 0.312478 24 timer lav $ 0.319492 $ 0.319492 $ 0.319492 24 timer høy 24 timer lav $ 0.312478$ 0.312478 $ 0.312478 24 timer høy $ 0.319492$ 0.319492 $ 0.319492 All Time High $ 0.619048$ 0.619048 $ 0.619048 Laveste pris $ 0.00672692$ 0.00672692 $ 0.00672692 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.33% Prisendring (7D) +1.29% Prisendring (7D) +1.29%

BitMart (BMX) sanntidsprisen er $0.313976. I løpet av de siste 24 timene har BMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.312478 og et toppnivå på $ 0.319492, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BMX er $ 0.619048, mens den rekordlave prisen er $ 0.00672692.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BMX endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.33% over 24 timer og +1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitMart (BMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.57M$ 106.57M $ 106.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 200.76M$ 200.76M $ 200.76M Opplagsforsyning 339.41M 339.41M 339.41M Total forsyning 639,412,030.0 639,412,030.0 639,412,030.0

Nåværende markedsverdi på BitMart er $ 106.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BMX er 339.41M, med en total tilgang på 639412030.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 200.76M.