BitMart (BMX) Informasjon BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". Offisiell nettside: https://www.bitmart.com/trade/en

BitMart (BMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitMart (BMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 139.83M $ 139.83M $ 139.83M Total forsyning: $ 639.41M $ 639.41M $ 639.41M Sirkulerende forsyning: $ 339.41M $ 339.41M $ 339.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 263.42M $ 263.42M $ 263.42M All-time high: $ 0.619048 $ 0.619048 $ 0.619048 All-Time Low: $ 0.00672692 $ 0.00672692 $ 0.00672692 Nåværende pris: $ 0.411601 $ 0.411601 $ 0.411601 Lær mer om BitMart (BMX) pris

BitMart (BMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitMart (BMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BMXs tokenomics, kan du utforske BMX tokenets livepris!

BMX prisforutsigelse Vil du vite hvor BMX kan være på vei? Vår BMX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BMX tokenets prisforutsigelse nå!

