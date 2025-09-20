Bitcast (SN93) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 6.73 $ 6.73 $ 6.73 24 timer lav $ 7.48 $ 7.48 $ 7.48 24 timer høy 24 timer lav $ 6.73$ 6.73 $ 6.73 24 timer høy $ 7.48$ 7.48 $ 7.48 All Time High $ 11.5$ 11.5 $ 11.5 Laveste pris $ 0.670854$ 0.670854 $ 0.670854 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) +4.12% Prisendring (7D) -16.15% Prisendring (7D) -16.15%

Bitcast (SN93) sanntidsprisen er $7.28. I løpet av de siste 24 timene har SN93 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.73 og et toppnivå på $ 7.48, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN93 er $ 11.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.670854.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN93 endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +4.12% over 24 timer og -16.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcast (SN93) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.93M$ 10.93M $ 10.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.93M$ 10.93M $ 10.93M Opplagsforsyning 1.50M 1.50M 1.50M Total forsyning 1,500,853.318631138 1,500,853.318631138 1,500,853.318631138

Nåværende markedsverdi på Bitcast er $ 10.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN93 er 1.50M, med en total tilgang på 1500853.318631138. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.93M.